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Θάνατος Μαζωνάκη: “Θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης” λένε οι δικηγόροι των κατηγορούμενων γιατρών

Μετά την απόφαση προφυλάκισής τους

Θάνατος Μαζωνάκη: “Θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης” λένε οι δικηγόροι των κατηγορούμενων γιατρών
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση σχετικά με την προφυλάκιση των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο των κατηγορούμενων.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων:

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Η δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους.

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