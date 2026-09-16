Εξαρθρώθηκε σπείρα που ανατίναζε ΑΤΜ και τα μετέφερε με κλεμμένα οχήματα – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 44 και 29 ετών, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές της χώρας

Συγκεκριμένα, η έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση της έκρηξης σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, από το οποίο αφαιρέθηκε το χρηματοκιβώτιο με το ποσό των 43.420 ευρώ. Παράλληλα, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν για ακόμη δύο κλοπές οχημάτων σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση.

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Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τα τέλη του 2023 δομημένη ομάδα με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών οχημάτων και διαρρήξεων ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων που βρίσκονταν σε σούπερ μάρκετ στην επαρχία.

Τον Δεκέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με στερεές εκρηκτικές ύλες. Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας οπλισμό, τον τοποθέτησαν σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Μετά την έκρηξη, χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, το οποίο είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από την ίδια περιοχή, προκειμένου να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο του ΑΤΜ.

Το χρηματοκιβώτιο, που περιείχε 43.420 ευρώ, φορτώθηκε στη συνέχεια σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και κατά τις σωματικές έρευνες των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων:

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ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια,

δύο ασυρμάτους πομποδέκτες,

τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

δύο εγκεφάλους αυτοκινήτων,

εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων,

μεταλλικές μήτρες για τη χάραξη αριθμών πλαισίων οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

ένα ρολόι χειρός,

750 ευρώ,

καθώς και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

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Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των Αρχών προέκυψε επίσης η εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων σε δύο επιπλέον κλοπές οχημάτων, οι οποίες σημειώθηκαν κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023 σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

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Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.