Φοινικούντα: Σοκάρουν οι διάλογοι των δυο 22χρονών για τη δολοφονία στο κάμπινγκ – «Θα το φτιάξουμε, ξέρω τον έναν από μέσα»

Σοκάρουν οι διάλογοι που αποκαλύφθηκαν πως είχαν οι δυο 22χρονοι λίγες ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εκπομπή Live News του MEGA ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής συναντήθηκε με τον φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας.

«Ανέβηκε στη μηχανή και μου είπε ότι έγινε μ@λ@. Στον δρόμο τσακωθήκαμε και του είπα να κατέβει. Έφυγα μόνος μου για Αθήνα. Τις επόμενες μέρες τον πήρα τηλέφωνο και συναντηθήκαμε.

Πήγαμε σε έναν καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί θυμάμαι ακριβώς τον διάλογο. Του είπα ‘δείχνουν το μηχανάκι κι εμένα στα κανάλια. Θα μας βρουν. Πάμε στην Αστυνομία να πεις τι έχει γίνει’. Εκείνος μου είπε ‘μην αγχώνεσαι, θα δούμε τι θα κάνουμε’. Του λέω ‘πρέπει να πάμε στην Αστυνομία. Πού με έχεις μπλέξει;’.

Μου λέει ‘μπαίνοντας στο κάμπινγκ, έναν από αυτούς που ήταν εκεί, τον αναγνώρισα, τον ξέρω. Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς’. Του λέω ‘πώς θα το φτιάξουμε;’ και μου λέει ‘ξέρω τον έναν από μέσα’» ανέφερε στην κατάθεση του.