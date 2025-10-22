Φοινικούντα: Πιο κοντά στη λύση του γρίφου – Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα

Τρία πρόσωπα με ρόλο “κλειδί” στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών, μετά τις προφυλακίσεις των δύο 22χρονων.

Την ίδια ώρα, το Star αποκάλυψε τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου στα επτά κινητά τηλέφωνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών:

-Από τα δύο κινητά των θυμάτων δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία.

-Από τις συνδέσεις των δραστών ενδιαφέρον παρουσιάζει το «εξαφανισμένο» πακιστανικό νούμερο του «συνεργού», από εκεί οι αναλυτές των δεδομένων προσπαθούν να εντοπίσουν τα στίγματα κίνησής του, όπως και εκείνων με τα οποία επικοινώνησε, σε συγκεκριμένα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Οι έμπειροι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ένας από τους δυο 22χρονους, μετά τη διπλή δολοφονία, έμεινε σε κάποιο σπίτι μέχρι να πάει την επόμενη μέρα στην Καλαμάτα και να πάρει το ΚΤΕΛ. Αυτό το σπίτι θέλουν να εντοπίσουν και κυρίως να βρουν τον ιδιοκτήτη και να εξετάσουν τυχόν σχέση του με την υπόθεση.

“Είναι απίθανο ότι τα δύο αυτά παιδιά μόνα τους εκτέλεσαν αυτό το έγκλημα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν. Θέλουμε ξεκάθαρο το κίνητρο είναι οικονομικό και δεν υπάρχουν αυτά που έχουν αναφερθεί για παρενοχλήσεις”, υποστηρίζει η δικηγόρος του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη.

Στο φως έρχονται, επίσης, πληροφορίες για τυχαίες συναντήσεις μεταξύ του ανιψιού και των δύο 22χρονων, οι οποίοι μάλιστα είχαν δουλέψει και για τον ίδιο άνθρωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εργοδότης του συνεργού, και φίλος του ανιψιού, αποκάλυψε ότι “ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Πριν το φονικό είχα δει τον ανιψιό στο μαγαζί 3-4 φορές”.

Η πιο πρόσφατη “τυχαία” συνάντηση φαίνεται να έγινε μόλις τρεις μέρες πριν από το διπλό φονικό, με τη σύντροφο του ανιψιού να επιβεβαιώνει: “Είχαμε πάει στην Αθήνα τέλη του Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξαναδεί τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια”.