Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό – Οι μαραθώνιες απολογίες και οι αλληλοκατηγορίες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ύστερα από 16 ώρες απολογιών.

Οι δύο πρώην φίλοι, συνέχισαν να ρίχνουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη σχετικά με το ποιος εισέβαλε στο κάμπινγκ και τράβηξε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε για το διπλό έγκλημα και κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε στις κάμερες πως ο εντολέας του επιμένει πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

«Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης.

Στη δική του απολογία, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας υποστήριξε πως δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε με περίστροφο και σκότωσε τον 68χρονο και τον 61χρονο .

Ισχυρίστηκε ότι παρέμεινε έξω από το κάμπινγκ την ώρα των δολοφονιών και πως μέσα σε αυτό εισήλθε ο 22χρονος φίλος του.

Επίσης, στα ρούχα που φορούσε τη μοιραία νύχτα δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., κάτι που τόνισε ιδιαίτερα στην απολογία του.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του Δημήτρης Γκαβέλας σε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια, ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες: «Ήταν μια μαραθώνια απολογία, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις και εκτιμώ πως έχει αρκετή πορεία ακόμη η ανάκριση. Αυτό που ισχυρίστηκε ο εντολέας μου είναι πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών. Μετέφερε ξεκάθαρα στην κ. ανακρίτρια πως δεν έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε ο ίδιος. Αυτός που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος είναι ο έτερος συγκατηγορούμενος, ο ίδιος παρέμεινε εκτός του κάμπινγκ».

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το ότι αναγνωρίστηκε από τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».

Ο ίδιος σημείωσε πως ο εντολέας του δεν γνώριζε τα δύο θύματα και πως δεν είχε βρεθεί ξανά στη Φοινικούντα.

Πάντως, η ανάκριση για την υπόθεση θρίλερ παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες της ΕΛΑΣ να συνεχίζονται, καθώς λείπουν ακόμα αρκετά κομμάτια του παζλ.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων, στην προσπάθεια των Αρχών να διαλευκανθούν οι συνθήκες του διπλού φονικού. Ποιος ήταν ο εκτελεστής, ποιος ο συνεργός και αν υπήρχε κάποιος άλλος που έδωσε την εντολή.