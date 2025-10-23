Εύβοια: Σκότωσαν αδέσποτο σκύλο στη Λίμνη – Οργή και θλίψη στην τοπική κοινωνία

Σοκ και αγανάκτηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Λίμνης Ευβοίας η δολοφονία ενός αδέσποτου σκύλου από άγνωστο δράστη.

Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση κατοίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε το ζώο ως ιδιαίτερα φιλικό και αγαπητό στη γειτονιά:

«Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε μόνο λίγη αγάπη και ένα χάδι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αποτρόπαια πράξη έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και κατακραυγής από φιλόζωους και κατοίκους της περιοχής, που ζητούν τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοποίηση ή θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα βάσει του ελληνικού νόμου, με ποινές που μπορούν να φτάσουν σε πολυετή κάθειρξη.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη φρικτή αυτή πράξη.