Φρίκη στην Ηλεία: Άγνωστοι βασάνισαν και κακοποίησαν σεξουαλικά έναν σκύλο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Επιτάλιο Ηλείας από την άγρια σεξουαλική κακοποίηση και τον βασανισμό ενός σκύλου από αγνώστους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσίευσε η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι», ο σκύλος εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 22/10 στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας έχοντας ακατάσχετη αιμορραγία.

«Μεταφέρθηκε άμεσα στον κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που του εισήχθη βάναυσα. Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει» αναφέρει η ανάρτηση.

«Αυτό που έγινε δεν είναι “απλώς” κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με τις Αρχές ή στείλτε μας μήνυμα. Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας.

Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις;» καταλήγει.