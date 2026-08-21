Εύβοια: Ο ευφάνταστος τρόπος να προειδοποιήσουν για τρύπα στο οδόστρωμα (φωτογραφίες+βίντεο)

Έναν μάλλον… ευφάνταστο αλλά και επικίνδυνο τρόπο επέλεξαν για να προειδοποιήσουν τους οδηγούς για μια τρύπα στο οδόστρωμα, στην παραλία του Αγίου Νικολάου στην Εύβοια, λίγο πριν από την είσοδο στην πόλη.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο που μοιάζει με ξύλο, ενώ από πάνω έχει τοποθετηθεί ανάποδα ένας κώνος, προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους διερχόμενους οδηγούς.

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Ωστόσο, όπως καταγγέλλει πολίτης στο DEBATER, η συγκεκριμένη «σήμανση» είναι δύσκολο να διακριθεί έγκαιρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους για όσους περνούν από το σημείο.

«Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κόντεψα να πέσω στη θάλασσα για να αποφύγω το εμπόδιο την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, έχουν βάλει πίσσα στο σημείο και είναι φρέσκια. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά είναι από τις 14 Αυγούστου έτσι», καταγγέλλει χαρακτηριστικά ο πολίτης.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους οδηγούς, καθώς η πρόχειρη προειδοποίηση δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την απαραίτητη ορατότητα και ασφάλεια, ιδιαίτερα σε έναν δρόμο που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.