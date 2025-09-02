Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο στα Ψαχνά

Στο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του και ο 21χρονος οδηγός

Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο στα Ψαχνά
Πηγή: EviaOnline
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 35χρονος που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου στην Εύβοια, στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Υπενθυμίζεται ότι, από το τροχαίο είχε ανασυρθεί νεκρός ο 21χρονος οδηγός της μηχανής, στην οποία ήταν συνεπιβάτης ο 35χρονος.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 35 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα. Ο 35χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου τα ξημερώματα της Τρίτης κατέληξε.

ΕΛΛΑΔΑ

