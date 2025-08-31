Εύβοια: Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής στα Ψαχνά – Σοβαρά τραυματίας ο 23χρονος συνεπιβάτης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (31/08) στην Εύβοια, όπου ένας 21χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στην 01:00 τα ξημερώματα, στην περιοχή των Ψαχνών, στο ύψος του εργοστασίου Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο νεαρός οδηγός οδηγούσε την μηχανή του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το eviaonline.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη 2 άνθρωποι, ένας 23χρονος που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του θύματος και ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Ο 23χρονος άνδρας βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.