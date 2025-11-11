Εύβοια: Νεκρός 75χρονος μέσα στο σπίτι του – Είχε πεθάνει 10 ημέρες πριν

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Εύβοια καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του ένας 75χρονος άνδρας.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας είχε πεθάνει πριν από 10 ημέρες σύμφωνα με το eviaonline και οι συγγενείς του τον αναζητούσαν.

Τελικά, οι Αρχές τον εντόπισαν στο σπίτι του, ενώ φως στα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του 75χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.