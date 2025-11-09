Εύβοια: Έκλεισαν την Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για παράνομες κόντρες

Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Περισσότερα από 200 άτομα έκλεισαν τον δρόμο αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εύβοια, όταν πάνω από 200 άτομα έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου στο ρεύμα προς Σχηματάρι, αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας, προκειμένου να κάνουν κόντρες με τα αυτοκίνητά τους.

Όπως κατήγγειλε οδηγός στο evima.gr, η κυκλοφορία είχε διακοπεί για λίγη ώρα, με τους συμμετέχοντες να συγκεντρώνονται στο σημείο για το παράνομο αγώνα. «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Μα να έχουν κλείσει το δρόμο για να κάνουν κόντρες», τόνισε ο οδηγός.

Μετά την ολοκλήρωση των κόντρων, σύμφωνα με τον ίδιο οδηγό, τα άτομα αποχώρησαν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε κανονικά.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

