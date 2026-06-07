Εξεταζόμενη πιάστηκε με το κινητό στο Αγρίνιο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και μηδενίστηκε
Το εντόπισαν οι επιτηρητές
Μαθήτρια πιάστηκε με κινητό κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων στο Αγρίνιο με αποτέλεσμα να μηδενιστεί το γραπτό του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το agriniopress κατά την διάρκεια των εξετάσεων του μαθήματος της Βιολογίας οι επιτηρητές διαπίστωσαν ότι η μαθήτρια είχε μαζί της κινητό τηλέφωνο, παραβιάζοντας τον κανονισμό της εξεταστικής διαδικασίας.
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, το γραπτό της μηδενίστηκε.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις