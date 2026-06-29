Συνελήφθη 28χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια – Η στρατολόγηση και το συμβόλαιο θανάτου

Στη σύλληψη 28χρονου Τούρκου, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 28χρονος συνελήφθη τις πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα 29/6, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΔΑΟΕ).

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Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας του 25χρονου, η οποία έγινε το βράδυ της 13ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 28χρονος δράστης είχε έρθει στη χώρα μας 3-4 ημέρες πριν την εν ψυχρώ εκτέλεση του 25χρονου, με αποκλειστικό σκοπό να σκοτώσει τον 25χρονο.

Μάλιστα, φέρεται να είχε στρατολογηθεί και να είχε πληρωθεί στην Κωνσταντινούπολη και να τον έστειλαν εδώ για να βγάλει από τη μέση τον 25χρονο ομοεθνή του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 28χρονου, εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου αξίας περίπου 18.000 ευρώ, ενώ αμέσως μετά τη δολοφονία έφυγε από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το 25χρονο θύμα, που είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην Τουρκία και είχε υποβάλει αίτημα στην Ελλάδα για άσυλο, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο 13/6 στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου.

Όπως είπε στο Mega αυτόπτης μάρτυρας, ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, πλησίασε και τον πυροβόλησε πισώπλατα στο κεφάλι με 9αρι πιστόλι.

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«Πετάχτηκε ένας τύπος ξαφνικά από το πουθενά. Από το ξενοδοχείο κατέβηκε, έβγαλε ένα πιστόλι, άρχισε να πυροβολεί εξ επαφής τον άνθρωπο. Τον πυροβόλησε δύο φορές, άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω. Πυροβόλησε δύο και του έριξε άλλες δύο ή 3» είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος του 25χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός, με τον δράστη να τρέχει προς τον λόφο Στρέφη στα Εξάρχεια και να διαφεύγει. Δίπλα στο θύμα ήταν το μικρόσωμο σκυλάκι του που είχε κρυφτεί στα πόδια του.