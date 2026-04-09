Εξαπατούσαν ηλικιωμένους με τηλεφωνήματα από τη Βουλγαρία – Τα “μαϊμού” τροχαία και η λεία των 600.000 ευρώ

Με τηλεφωνήματα από την Βουλγαρία και συνεργούς σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, σπείρα απατεώνων κατάφερε να εξαπατήσει 41 ηλικιωμένους να τους δώσουν χιλιάδες ευρώ με το πρόσχημα τροχαίου, στο οποίο ενεπλάκη συγγενικό τους πρόσωπο.

Κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 600 χιλιάδων ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκε πως αρχηγός της σπείρας είναι μια 48χρονη γυναίκα.

Τα μέλη του κυκλώματος καλούσαν τηλεφωνικά τα θύματα τους προσποιούμενοι τους γιατρούς ή τους αστυνομικούς.

Τους έπειθαν πως είτε έπρεπε να υποβληθούν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε κάποια επέμβαση είτε πως θα έπρεπε να πληρώσουν για να μην έχουν εμπλοκή με τον νόμο.

Όταν ηλικιωμένοι πείθονταν, συνεργοί της 48χρονη πήγαιναν στα σπίτια τους και αφαιρούσαν το συμφωνημένο ποσό. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μια μόνο περίπτωση απάτης, οι δράστες απέσπασαν 127 χιλιάδες δολάρια από ένα και μόνο θύμα τους.

Πώς δρούσε η σπείρα

Η δράση του κυκλώματος των απατεώνων, είχε ξεκινήσει το 2021. Στις 19 Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, οι κακοποιοί κάλεσαν μια 72χρονη στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης και υποστήριξαν πως συγγενικό της πρόσωπο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα και για να αποφύγει τα δικαστήρια, θα έπρεπε να καταβάλει 10.000 ευρώ. Η γυναίκα πείστηκε και παρέδωσε τα χρήματα σε άγνωστο συνεργό.

Σε μια άλλη περίπτωση, την 1η Δεκεμβρίου του 2021, με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου, απέσπασαν από 78χρονη στα Μουδανιά, το ποσό των 127.000 χιλιάδων ευρώ και 10.000 δολαρίων.

Σε μια ακόμη αξιοσημείωτη περίπτωση, τα μέλη της σπείρας, απέσπασαν από μια γυναίκα 81 ετών από την Θεσσαλονίκη, 2.300 ευρώ, 8 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ.