Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται 12 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους
Σεισμός ύψους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/7) στην περιοχή του Άγιου Όρους.
Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται 12 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
πηγή στην Google
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