Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός ύψους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/7) στην περιοχή του Άγιου Όρους.

Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται 12 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.

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Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.