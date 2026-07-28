Ζινεντίν Ζιντάν: Επίσημα στην εθνική Γαλλίας
Ο Ζινεντίν Ζιντάν αντικαθιστά τον Ντιντιέ Ντεσάμπ
Επίσημα μπήκε η εθνική Γαλλίας στην εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν όπως ανακοίνωσε η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία το μεσημέρι της Τρίτης (28/7).
Ο Ζινεντίν Ζιντάν αντικαθιστά τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με την Γαλλία έχοντας στο παλμαρέ του ένα Μουντιάλ (2018) και παρουσίες σε τελικό και ημιτελικό αντίστοιχα στα επόμενα δύο (2022, 2026). Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος προπονητής έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, για να φτάσει μέχρι και το Μουντιάλ του 2030.
“Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις στην προπονητική απ’ το να αναλάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου. Είναι τεράστια χαρά και είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι στον πάγκο της Γαλλίας” ανέφερε ο Ζινεντίν Ζιντάν.
Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των “μπλε” το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Euro του 2000.
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