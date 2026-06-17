Ευρωκοινοβούλιο: «Μπλόκο» στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας μετά τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Με ευρεία πλειοψηφία (381 υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές), η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Τετάρτη έκθεση-κόλαφο, με την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά το ξεπάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Τουρκία.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι, την ώρα που η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποκτά νέα δυναμική, η Άγκυρα χάνει μια ιστορική ευκαιρία εξαιτίας της πλήρους αποχής της από τις απαραίτητες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

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Παρόμοιες αρνητικές διαπιστώσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο και για την περίπτωση της Γεωργίας.

Παραβιάσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και εσωτερικό «κράτος δικαίου»

Το ψήφισμα στέλνει σαφή μηνύματα προς την τουρκική κυβέρνηση, εστιάζοντας σε δύο κύρια μέτωπα.

Tο Ευρωκοινοβούλιο διαπιστώνει με λύπη ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της ΕΕ, κατονομάζοντας ρητά την Ελλάδα και την Κύπρο, και ζητά τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Η Άγκυρα καλείται να αντιμετωπίσει χρόνια ελλείμματα στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του Τύπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Παρά το γεγονός ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας παραμένει «παγωμένη» από το 2018, η έκθεση αναγνωρίζει ότι η χώρα διατηρεί τη στρατηγική της σημασία ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

«Η Τουρκία μετατρέπεται σε αυταρχικό μοντέλο»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Ισπανού ευρωβουλευτή και εισηγητή της έκθεσης, Σάντσο Νάτσες Αμόρ (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), ο οποίος τόνισε ότι η γείτονα χώρα διολισθαίνει ταχύτατα προς τον ολοκληρωτισμό.

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Ως πρόσφατο παράδειγμα έφερε τις δικαστικές διώξεις εναντίον του κύριου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς».

Ο κ. Αμόρ δεν δίστασε να στρέψει τα βέλη του και προς το εσωτερικό της ΕΕ, επικρίνοντας την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις:

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«Η αδύναμη αντίδραση και η σιωπή των θεσμών της ΕΕ, που κλείνουν τα μάτια μπροστά στην αποδόμηση της τουρκικής δημοκρατίας, υπονομεύει την αξιοπιστία της Ευρώπης και απογοητεύει τα προοδευτικά, φιλοευρωπαϊκά στρώματα της τουρκικής κοινωνίας».

Οργισμένη αντίδραση από την Άγκυρα

Η απάντηση της Τουρκίας ήρθε λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία, μέσω μιας ιδιαίτερα επιθετικής ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

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