Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, που εξέτιε ποινή για άλλο αδίκημα σε φυλακή της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το BBC, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 48χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν, αποφυλακίστηκε.

Madeleine McCann prime suspect Christian Brueckner released from German prisonhttps://t.co/ti7bN01kQX pic.twitter.com/wcqLGA1fpZ— ITV News (@itvnews) September 17, 2025

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005 και θα του τοποθετηθεί «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Σέχντε, κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Στον 48χρονο Γερμανό δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, με τον ίδιο να συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο 48χρονος παραμένει όχι απλώς ο κύριος, αλλά ο μοναδικός ύποπτος , τόνισε ο επικεφαλής εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Γουόλτερς, ομολογώντας ωστόσο, ότι το υπάρχον αποδεικτικό υλικό δεν επαρκεί για την άσκηση δίωξης.

«Δεν έχουμε βρει τίποτα τα τελευταία πέντε χρόνια που να τον αθωώνει. Αντιθέτως, εντοπίσαμε στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεσή μας αλλά η βαρύτητά τους δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε καταδίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαντλίν ΜακΚάν είχε εξαφανιστεί σε ηλικία 3 ετών το 2007, από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της.

Η υπόθεση της μικρής Μαντλίν συνεχίζει να παραμένει ανοιχτή και να συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον.