Υπογράφει ο Γιούργκεν Κλοπ στη Γερμανία έως το 2030

Έπειτα από άλλη μία αποτυχία σε μεγάλη διοργάνωση (εκτός στους «32» του Μουντιάλ 2026), η Εθνική Γερμανίας ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, καθώς όλα δείχνουν πως ο Γιούργκεν Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική της ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών και ιταλικών ΜΜΕ, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ έχει δώσει τα χέρια με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κι αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2030. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η συμφωνία θα επικυρωθεί την Παρασκευή (24/7), ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί και η επίσημη παρουσίασή του.

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Για να ολοκληρωθεί το deal, η DFB διευθέτησε και το τελευταίο εμπόδιο, καταλήγοντας σε συμφωνία με τη Red Bull, όπου ο Κλοπ κατείχε τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου. Καθοριστική θεωρείται η συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Όλιβερ Μίντζλαφ, κατά την οποία έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες σχετικά με την αποχώρησή του.

Με την επιστροφή του στους πάγκους, δύο χρόνια μετά το τέλος της πολυετούς παρουσίας του στη Λίβερπουλ, ο 58χρονος τεχνικός αναλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του, έχοντας ως στόχο να οδηγήσει τη «Μάνσαφτ» σε επιτυχίες, έπειτα από πολλά χρόνια..

Η εξέλιξη αυτή αποκτά βεβαίως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς οι δύο εθνικές ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στη League A του Nations League. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Γερμανία την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (21:45), ενώ το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στον όμιλο είναι προγραμματισμένπ για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, επίσης στις 21:45, με την Εθνική Ελλάδας να υποδέχεται τη «Μάνσαφτ» στην έδρα της.