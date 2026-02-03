Εξαφάνιση Λόρας: Η αποκάλυψη του πατέρα της για την πτήση στη Φρανκφούρτη και η γυναίκα με ρόλο “κλειδί”

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, με την ίδια να παραμένει άφαντη και τις Αρχές να είναι σχεδόν βέβαιες ότι βρίσκεται στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αυτός που αποκάλυψε στην Ελληνική Αστυνομία ότι η ανήλικη έχει φύγει από την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Γερμανία και τη Φρανκφούρτη ήταν ο πατέρας της.

Ο πατέρας της Λόρας φέρεται να κάλεσε ο ίδιος την αεροπορική εταιρία Lufthansa, λαμβάνοντας απάντηση, καθώς έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με το ανήλικο κορίτσι. Αυτό δεν συνέβη με τις ελληνικές Αρχές, όταν προσπάθησαν να μάθουν εάν ταξίδεψε με αεροσκάφος της εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ενημέρωσε την Ασφάλεια, με αποτέλεσμα στη συνέχεια εκείνος μαζί με τη σύζυγό του να κληθούν για κατάθεση.

“Στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο, όμως, είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους, αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν”, ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης.

Εν τω μεταξύ, οι γερμανικές Αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της κοπέλας, η οποία -όπως προκύπτει- δεν διαμένει ούτε σε εκείνον.

Το πρόσωπο “κλειδί” στην υπόθεση

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το Star, υπάρχει ένα ακόμα πρόσωπο “κλειδί” στην υπόθεση. Ο λόγος για τη γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές Αρχές για τον πατέρα της ανήλικης, με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Σύμφωνα με το Mega, η γερμανική Αστυνομία δεν αναζητά πλέον την Λόρα, καθώς δεν υπάρχει ένδειξη αρπαγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανήλικη έχει αποχωρήσει από το σπίτι της οικειοθελώς και δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια παράνομη ενέργεια.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που η Λόρα εντοπιστεί και καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά από τους γονείς της, δεν θα παραδοθεί σε κάποιον κηδεμόνα. Αντίθετα, θα μεταφερθεί σε δομή προστασίας για ανήλικα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά της.

Πάντως, για την ώρα, επισήμως δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία της στη Γερμανία.

Οι “μελετημένες” κινήσεις της 16χρονης

Σύμφωνα με το Star , η Λόρα μέσα σε 12 ώρες διένυσε 2.300 χιλιόμετρα, αποφεύγοντας κάμερες και ακολουθώντας επιλεκτικές διαδρομές, αποδεικνύοντας πως όλες οι κινήσεις της ήταν μελετημένες.

Μάλιστα, η ανήλικη είχε μαζί της δύο κινητά τηλέφωνα: με το ένα έστελνε μόνο email, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη υπηρεσία ελβετικής εταιρείας, ενώ με το δεύτερο πραγματοποιούσε μόνο τηλεφωνικές κλήσεις.



