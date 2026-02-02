Λόρα: Με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης πήρε το εισιτήριο για Γερμανία – Τι λέει ο αδερφός της για την τελευταία τους συνάντηση

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ κλίνουν στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα να ταξίδεψε στη Γερμανία. Οι έρευνες έδειξαν ότι η ανήλικη είχε επισκεφθεί ταξιδιωτικό πρακτορείο και είχε βγάλει εισιτήριο για την Φρανκφούρτη.

Στο Live News μίλησε ο ετεροθαλής αδελφός της 16χρονης και είπε ότι πρέπει να ήταν δύσκολο για την Λόρα να μετακομίσει στην Ελλάδα καθώς είχε μεγαλώσει στη Γερμανία. Κάποια στιγμή του ζήτησε να μεταφέρει μήνυμα και απάντησε ότι «δεν θα αποφέρει αποτέλεσμα».

«Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο όταν έχει μεγαλώσει στη Γερμανία και μετά από κάποια ηλικία σε πηγαίνουν σε άλλη χώρα, με την οποία δεν έχει κάποια σχέση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν μιλάει ούτε καν τη γλώσσα. Ο πατέρας της μου είπε κάποια στιγμή “έλα Ελλάδα να με επισκεφτείς” και εγώ είπα οκ. Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο (με την Λόρα). Όσο ήμασταν στην Ελλάδα το μόνο που ήθελε να φάει ήταν fast food. Δεν νομίζω να παρακολουθεί ελληνικά κανάλια. Αυτό που θα βοηθούσε θα ήταν να πάτε στην αστυνομία του Αμβούργου, να γίνει μια αναφορά αγνοούμενου ανηλίκου. Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 ετών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου», είπε ο ετεροθαλής αδερφός της Λόρας.

Έπειτα η δημοσιογράφος είπε στον άνδρα: «το μόνο που θα θέλαμε από εσάς, ένα σύντομο μήνυμα “Λόρα ξέρεις πού μπορείς να με βρεις είμαι εδώ” γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο», με τον αδελφό της Λόρα να απαντά «δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα».

«Δεν θέλετε δηλαδή;» τον ρωτάει για να πάρει την απάντηση: «με την αστυνομία να μιλήσετε, δεν πιστεύω να βλέπει ελληνική τηλεόραση. Τη φωνή μου την έχετε ήδη. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της».

Αγόρασε το εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης

Η 16χρονη Λόρα φέρεται να εξασφάλισε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία χρησιμοποιώντας ένα ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης, στο οποίο εμφανίστηκε με το όνομα μιας Ρωσίδας ηθοποιού.

Η εκπομπή Live Nes αποκάλυψε ότι το email που χρησιμοποίησε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριο της είναι από ελβετική εταιρεία, η οποία πρόκειται για μία ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email όπου προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί επί πληρωμή.

Συγκεκριμένα είναι μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014, με έδρα τη Γενεύη, ενώ το όνομα που χρησιμοποίησε η Λόρα στο email αντιστοιχεί σε μία Ρωσίδα ηθοποιό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 16χρονη βρισκόταν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Επίσης η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν η Λόρα μπορεί να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ίδρυμα που είναι για κακοποιημένα παιδιά.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα μπορεί να φιλοξενήσει και χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς. Υποβλήθηκε ερώτημα στο ίδρυμα της Φρανκφούρτης και η απάντηση ήταν πως η 16χρονη δεν βρίσκεται εκεί.