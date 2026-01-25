Εξαφάνιση Λόρα: Νέο βίντεο με πιθανή εμφάνισή της σε κατάστημα στου Ζωγράφου εξετάζουν οι Αρχές

Την πιθανή εμφάνιση της 16χρονης Λόρα, που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, φαίνεται να καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα στου Ζωγράφου.

Το βίντεο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ, δείχνει ένα κορίτσι να μπαίνει σε κατάστημα της περιοχής και να ρωτά τον ιδιοκτήτη πού βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.

Το περιστατικό συνέβη την ημέρα της σφοδρής κακοκαιρίας στην Αθήνα, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη η κοπέλα μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Στο βίντεο η κοπέλα φορά ένα σκούρο μπουφάν και κουκούλα, κάτι που ωστόσο είναι αναμενόμενο για μια μέρα με έντονη κακοκαιρία.

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό, προσπαθώντας να εξακριβώσουν αν πρόκειται πράγματι για την εξαφανισμένη 16χρονη και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.