Εξαφάνιση 16χρονης: Οι Αρχές «σαρώνουν» όλα τα πιθανά σημεία για τον εντοπισμό της – Αρχίζει έρευνα για το οικογενειακό περιβάλλον του κοριτσιού

Κορυφώνεται η αγωνία γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας με τους γονείς της να απευθύνουν έκκληση να επικοινωνήσει μαζί τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κατευθύνθηκε αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Η πληροφορία αυτή έχει τεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασική προτεραιότητα τον εντοπισμό της 16χρονης και την ασφαλή επιστροφή της στο οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά και τη διερεύνηση των λόγων που την οδήγησαν στην εξαφάνιση.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται θέλει τη Λόρα να έχει οργανώσει την εξαφάνισή της με τη βοήθεια τρίτου προσώπου. Ενισχυτικό στοιχείο αυτής της εκδοχής αποτελεί το γεγονός ότι, μόλις έφτασε με ταξί στου Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο wifi και έστειλε μήνυμα από το κινητό της σε άγνωστο παραλήπτη.

Το δεύτερο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο η 16χρονη να κατάφερε να φύγει διακριτικά όχι μόνο από του Ζωγράφου, αλλά και από τη χώρα. Οι αρχές εκτιμούν πως η εξαφάνισή της ήταν καλά σχεδιασμένη, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν παρέμεινε στην περιοχή από τη στιγμή που υπήρχαν ήδη μαρτυρίες για την παρουσία της εκεί.

Η πιθανότητα να ταξίδεψε αεροπορικώς θεωρείται μικρή, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου θα είχαν καταγράψει την παρουσία της. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποχώρησε από την Αθήνα με υπεραστικό λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγια προς τη Γερμανία, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν τα κλειστά προφίλ της στα social media, το κινητό της, σε περίπτωση που συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο, αλλά και νέες μαρτυρίες.

Στο επίκεντρο το οικογενειακό της περιβάλλον

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον και το οικογενειακό πλαίσιο της ανήλικης. Συγγενικά της πρόσωπα έχουν καταθέσει ότι η Λόρα είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι μαζί με τη μητέρα της, λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα της.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρία εκπαιδευτικού, η μητέρα είχε απευθυνθεί στο σχολείο εκφράζοντας προβληματισμό για τις δυσκολίες προσαρμογής της κόρης της, ενώ είχε δηλώσει και η ίδια την πρόθεσή της να απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον.

Υπό το πρίσμα αυτών των στοιχείων, οι έρευνες επεκτείνονται και στο οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση.

Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με τα οποία η 16χρονη φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από τους γονείς της, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε εκμυστηρευτεί η Λόρα στο περιβάλλον της. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο πατέρας της ήταν πιεστικός και αυστηρός απέναντί της.

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας της 16χρονης παραδέχθηκε ότι ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται ότι ήταν υπερβολικά αυστηρός. Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να του αφαιρεθεί η επιμέλεια της Λόρα και στην Ελλάδα, δήλωση που οδήγησε τις αρχές σε περαιτέρω έρευνα.

Από αυτή προέκυψε ότι, κατά την περίοδο που η οικογένεια διέμενε στη Γερμανία, είχε υπάρξει καταγγελία γείτονα για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της ανήλικης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας για λίγες ημέρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτό το περιστατικό ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφαση της οικογένειας να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με μοναδικό στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και την ασφαλή επιστροφή της.