ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13 συλληφθέντες από την Δυτική Μακεδονία – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και τα ναρκωτικά

Για 7 χρόνια δρούσε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με τα μέλη της οργάνωσης να οδηγούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την δικογραφία, 14 άτομα συνελήφθησαν ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και τέσσερις εταιρικές οντότητες.Στον εισαγγελέα Κοζάνης μεταφέρθηκε ο ένας εκ των 14 συλληφθέντων, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

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Οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες μεταφέρονται στην Αθήνα για να οδηγηθούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Το κατηγορητήριο μάλιστα γι’ αυτούς είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και τέσσερα νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ. Στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για τον αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό.

Μέχρι στιγμής σε οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία είχε ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης.

Έχουν κατασχεθεί πλήθος τραπεζικών καρτών, αλλά και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι οποίοι θα δείξουν αν κάποιοι από τους συλληφθέντες είχαν επαφές και με άλλα άτομα στον νομό Κοζάνης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η “πυραμίδα” του νέου κυκλώματος

Νέες αποκαλύψεις για το νέο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την δράση της εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε τα δημόσια ταμεία με την δράση της.

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Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη ο οποίο συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα άτομα που θα συμμετείχαν στην κομπίνα με την οποία το κύκλωμα “έφαγε” εκατομμύρια που προορίζονταν για τους αγρότες. Άμεσος συνεργός του μεγαλωπαραγωγού, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ήταν διαχειριστής ΚΥΔ στο Αγρίνιο.

Αυτός φέρεται να διευκόλυνε τη διαδικασία των δηλώσεων.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας πρώην υπάλληλος ΚΥΔ στην Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην υποβολή στοιχείων, αλλά δεν συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αποτραβηχτεί από το κύκλωμα το τελευταίο διάστημα, αλλά συμπεριλαμβάνεται στους κατηγορούμενους.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άνω των 2,5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Οι κατηγορούμενοι ακολουθούσαν μία μέθοδο που θυμίζει εκείνη των κυκλωμάτων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη. Πρώτα εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις, προέβαιναν σε ψευδείς αιτήσεις και λάμβαναν τις παράνομες εθνικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

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Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης ανακρίνονται οι 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο, ενώ αναμένεται να έρθει για την προανάκριση και ο συλληφθείς από το Αγρίνιο.