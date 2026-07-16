Επτά συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βοιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη

Σε επτά συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για ισάριθμα περιστατικά πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βοιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη.

Ειδικότερα:

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Χανιά: Στην περιοχή Κουμπέ του Δήμου Ακρωτηρίου, ημεδαπός ηλικίας 53 ετών προκάλεσε πυρκαγιά στις 11:42, όταν έθεσε φωτιά σε ξύλα που είχε τοποθετήσει σε μεταλλικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία κάρβουνων για την έψηση κρέατος. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με δείκτη κινδύνου κατηγορίας 4, ενώ πλησίον του σημείου καύσης υπήρχε ακαθάριστος οικοπεδικός χώρος με ξηρά χόρτα, γεγονός που δημιούργησε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: Στην περιοχή του φράγματος Θέρμης, στον Δήμο Θέρμης, ημεδαπός ηλικίας 66 ετών προκάλεσε πυρκαγιά στις 10:11, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού πρανούς τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους σπινθήρες που προκλήθηκαν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση και κατέκαψε περίπου τρία (3) στρέμματα ξηρών χόρτων. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης.

Καβάλα: Στο 427ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Γαληψού, αλλοδαπός ηλικίας 36 ετών οδηγούσε Ι.Χ.Ε. φορτηγό όχημα που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης. Λόγω της παρατεταμένης έκθεσης των φιαλών στις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία, προκλήθηκε η διάρρηξη και η αυτοανάφλεξή τους, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα μεταφερόμενα χαρτοκιβώτια. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα πρανή της οδού, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε περίπου 40 στρέμματα δασικής έκτασης. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Καβάλας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.712,50 ευρώ.

Ηράκλειο: Μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γέννας, του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, αλλοδαπός ηλικίας 38 ετών προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια στις 13:23, κατά την διάρκεια θερμών εργασιών με την χρήση τροχού, η οποία επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική, γεωργική και δασική έκταση. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, καθώς κάηκαν χιλιάδες στρέμματα, ενώ υπέστησαν ζημιές σε δίκτυα υποδομών, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Μετά την προανάκριση, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου και, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιόν του στις 16 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.360 ευρώ.

Βοιωτία: Στην περιοχή Μουρίκι του Δήμου Θηβαίων, ημεδαπός ηλικίας 58 ετών προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών εντός θερμοκηπίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χαρτόνια πλησίον της εισόδου του, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε ξερά χόρτα στον προαύλιο χώρο. Από το συμβάν κάηκαν περίπου 100 τ.μ. ξηρών χόρτων, σωλήνες ύδρευσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου. Μετά την προανάκριση, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Αχαΐα: Στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Πατρών, στον Δήμο Πατρέων, ημεδαπός ηλικίας 38 ετών προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 11:52, κατά τη διάρκεια καύσης καλωδίων και απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

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Ροδόπη: Στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής – Βουλγαρικά Σύνορα, στον Δήμο Κομοτηνής, ημεδαπός ηλικίας 83 ετών προκάλεσε πυρκαγιά στις 20:20, όταν έθεσε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον χώρο εκδήλωσής της. Μετά την προανάκριση, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 569 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 771.204,44 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 191 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 175 (91,62%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,38%) από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.