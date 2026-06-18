Η Αρχή για το Ξέπλυμα ανοίγει τον “φάκελο” των πολεοδομιών σε όλη τη χώρα – Ποιους περνά από “κόσκινο”

Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων χρόνων αρχίζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανοίγοντας τον φάκελο των πολεοδομιών σε όλη τη χώρα, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το κύκλωμα που δρούσε στην Αττική.

Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να περάσουν από “κόσκινο” τα περιουσιακά στοιχεία και το τρόπος απόκτησής τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις και στα πόθεν έσχες, ενώ θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εάν η απόκτησή τους και ο εν γένει τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν και σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε καίριες θέσεις. Ακόμη, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

Για κάθε πολεοδομία όπου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα και στις περιπτώσεις που προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική διερεύνηση, ενώ θα ενεργοποιούνται και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

“Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους”, ανέφεραν παράγοντες της Αρχής.

Σχετικά με τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά, για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.

Το έργο της Αρχής, όμως, δεν σταματά εδώ, καθώς προχώρησε σε ακόμα δύο επιχειρήσεις δέσμευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα, τα οποία δεσμεύτηκαν με εντολή του κ. Βουρλιώτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα επεκτείνει τους ελέυγχους και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων έχουν πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση φαρμακοποιού των Βορείων Προαστίων, μετά τον εντοπισμό μετρητών που φέρονται να αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο στόχαστρο έχει βρεθεί και υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, για τα οποία δόθηκε επίσης εντολή δέσμευσης.