Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ώρα απολογίας για τους 7 – Η υπερασπιστική γραμμή και το στοιχείο με τις οπαδικές μπλούζες

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα Δευτέρα 29/6 οι επτά συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της Αστυνομίας προκύπτει πως η συμπλοκή συνδέεται με οπαδικά κίνητρα και με προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ωστόσο, το πραγματικό κίνητρο παραμένει θολό, καθώς στις αρχικές τους καταθέσεις, οι επτά κατηγορούμενοι παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές. Άλλοι απέδωσαν το τραγικό περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι σε μία τυχαία συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν στην απολογία τους ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη, με σκοπό να μην υπαχθεί η υπόθεση στις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Ειδικότερα, αναμένεται να ισχυριστούν ότι δεν είχαν οργανώσει επίθεση, ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι, ότι δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου και πως επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Μάλιστα, ορισμένοι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι, μόλις αντιλήφθηκαν τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, επιχείρησαν να τον βοηθήσουν.

Ιδιαίτερα σημαντικό, σύμφωνα με το ERTNews είναι και ένα εύρημα της προανάκρισης που αφορά την εμφάνιση των εμπλεκομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.