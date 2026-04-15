Επιχείρηση «Spark–Down» στη Νίκαια – Δύο συλλήψεις για πυροτεχνήματα

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο κι έναν 14χρονο με τη μέθοδο «Spark–Down» πέρασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στην περιοχή της Νίκαιας το απόγευμα της Μ. Πέμπτης (09.04).

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ, συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο 14χρονος κατελήφθη εξωτερικά σχολικού συγκροτήματος στη Νίκαια με πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον -2- πυροτεχνήματα.

Όπως διαπιστώθηκε τα είχε προμηθευτεί από τον 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στη περιοχή της Νίκαιας και μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -17- πυροτεχνήματα τύπου ρουκέτας (rocket fireworks).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών.