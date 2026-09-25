Τρίκαλα: Υπάλληλος ξυλοκόπησε τον εργοδότη του όταν του ανακοίνωσε ότι απολύεται

Αναστάτωση επικράτησε σε επιχείρηση στα Τρίκαλα, όταν ένας εργαζόμενος φέρεται να αντέδρασε επιθετικά σε ανακοίνωση του εργοδότη του ότι απολύθηκε, χτυπώντας τον.

Σύμφωνα με το Trikalafocus.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ (24/9), όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημέρωσε τον υπάλληλό του ότι η μεταξύ τους συνεργασία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί.

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Η ανακοίνωση της απόφασης φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον εργοδότη του και φέρεται να τον χτύπησε με τρεις γροθιές.

Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσέφυγε στις Αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του εργαζομένου.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.