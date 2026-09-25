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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της ΔΥΠΑ για 24 θέσεις προσωπικού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αφορά συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Χαϊδάρι, Ίλιον και Λάρισα

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της ΔΥΠΑ για 24 θέσεις προσωπικού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.dypa.gov.gr οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2026 με αρ. πρωτ. 444376/27-05-2026.

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Οι πίνακες αφορούν24 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον και στη Λάρισα.

Ανασυντάχθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 725/2026 απόφασή του.

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