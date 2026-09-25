Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Παρασκευής

Έκτακτο δελτίου επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

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Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.