Χανιά: Λιμενικός έσωσε γυναίκα που κινδύνευε να πνιγεί στο Κουμ Καπί

Στη διάσωση μιας αλλοδαπής γυναίκας που κινδύνευε στη θάλασσα του Κουμ Καπί στα Χανιά προχώρησε στέλεχος του Λιμενικού το απόγευμα της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου.

Ο υπάλληλος του Λιμενικού, κάτω από δύσκολες συνθήκες, έσπευσε στο σημείο, την ανέσυρε στην παραλία και κατάφερε να τη διασώσει.

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Η ανακοίνωση της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης

«Η Ένωση Λιμενικών Κρήτης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον συνάδελφο και Αντιπρόεδρο της Ένωσής μας, Δημήτρη Γερόλιμο, για την καθοριστική, άμεση και με αυταπάρνηση επέμβασή του την 8η Σεπτεμβρίου 2026 και περί ώρα 19:25, στη διάσωση αλλοδαπής που κινδύνευε στη θαλάσσια περιοχή του Κουμ Καπί στα Χανιά.

Υπό απαιτητικές συνθήκες, ο συνάδελφος ενήργησε με απόλυτη ψυχραιμία, υψηλό αίσθημα ευθύνης και εξαιρετικό επαγγελματισμό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καταφέρνοντας να προσεγγίσει και να ανασύρει με ασφάλεια τη γυναίκα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η πράξη αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι το καθήκον για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος δεν περιορίζεται σε τυπικά ωράρια ή υπηρεσιακά πλαίσια, αλλά αποτελεί καθημερινή στάση ζωής. Παράλληλα, τιμά την ένστολη οικογένειά μας και αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο και την προσφορά των στελεχών μας στην τοπική κοινωνία των Χανίων και της Κρήτης συνολικά.

Ευχόμαστε στον Αντιπρόεδρό μας υγεία, δύναμη και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που επιτελεί καθημερινά στο επιχειρησιακό πεδίο».