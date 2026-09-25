Έκρηξη στην Πλάκα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους – Αναζητούνται πέντε άτομα (φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου στην Πλάκα, μετά την έκρηξη σε παλαιό διώροφο κτήριο της οδού Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, που οδήγησε στην κατάρρευσή του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, καθώς και για τυχόν αγνοούμενους, από την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από γειτονικό κτήριο.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Στο ισόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν διέμενε κάποιο άτομο. EUROKINISSI

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. EUROKINISSI

«Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία»

Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

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«Αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. EUROKINISSI

Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880.

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«Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο. Λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης, ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, όμως, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε», σημείωσε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διατηρούν αποκλεισμένη την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης.

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«Η ασφάλεια της περιοχής προέχει πάνω από οποιαδήποτε χρήση», τόνισε ο αντιδήμαρχος, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την έκταση των ζημιών και τα ακριβή αίτια της έκρηξης.