Ξανά στον εναέριο χώρο της Ελλάδας τουρκικά UAV – Καταγράφηκαν συνολικά τρεις παραβάσεις

Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο FIR Αθηνών, με τις ελληνικές Αρχές να καταγράφουν συνολικά τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Τα UAV κινήθηκαν ως μεμονωμένα αεροσκάφη στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί ή οπλισμένα αεροσκάφη.

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Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι στα συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφονται τρεις παραβάσεις στο FIR Αθηνών, αλλά καμία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η «παράβαση» αφορά τη μη τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας που ισχύουν στο FIR Αθηνών, ενώ η «παραβίαση» αφορά την είσοδο στον ελληνικό Εθνικό Εναέριο Χώρο χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Παράλληλα, δεν σημειώθηκαν εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.

Η καταγραφή αφορά τη δραστηριότητα της 24ης Σεπτεμβρίου 2026 και εντάσσεται στη διαχρονική παρουσία τουρκικών UAV στο Αιγαίο και τις καταγραφές παραβάσεων στο FIR Αθηνών.