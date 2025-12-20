Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 62 μεταναστών στην ανατολική Κρήτη

Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής

Επιχείρηση διάσωσης 62 μεταναστών στην ανατολική Κρήτη
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

  Δύο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι λιμενικές Αρχές της Κρήτης.

      Η μία έγινε 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν από περιπολικό του Λιμενικού 27 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο. Άμεσα προχώρησε η διαδικασία περισυλλογής και η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες. Μεταξύ των ατόμων που εντοπίστηκαν, και μέσα στην ημέρα θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, βρίσκονται γυναίκες, αλλά και ένα βρέφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

      Σύμφωνα με το Λιμενικό, με λίγη ώρα διαφορά μια δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του δήμου Βιάννου. Σε αυτήν επέβαιναν 35 άτομα, που επίσης περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα. 

