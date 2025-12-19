Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 65χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο υπογράφηκε με αίμα μετά τον θάνατο 65χρονου αναβάτη μηχανής σε τροχαίο στο Γαζί Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, το δυστύχημα συνέβη στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου της μηχανής και την πρόσκρουσή της σε διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.