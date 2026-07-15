ΠΑΣΟΚ για Μάρω Κοντού: “Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον”

Τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, που πέθανε σε ηλικία 92 ετών, αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ και εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους της.

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι «η αγάπη της για τον χορό την οδήγησε γρήγορα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ενσάρκωσε σημαντικούς ρόλους δίπλα σε σπουδαίους πρωταγωνιστές και κατάφερε μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον να γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της».

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«Την διέκρινε πάντα το ήθος, η αγάπη της για τους συναδέλφους, το χιούμορ και η εκφραστικότητα. Άνθρωπος της προσφοράς ασχολήθηκε με τα κοινά, με μόνο στόχο να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών της», σημειώνουν.

Παραθέτοντας τα δικά της λόγια: «Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά», αναφέρουν, τέλος, ότι «έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή».