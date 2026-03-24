Επέτειος 25ης Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση σήμερα στο Σύνταγμα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Παρουσία πλήθους πολιτών και επισήμων πραγματοποιείται σήμερα, 24 Μαρτίου η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Λόγω των εκδηλώσεων, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις ρυθμίσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, 25 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• Τρίτη 24-3-2026 (Μαθητική Παρέλαση)

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από την 06.00΄ ώρα μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. – Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος. – Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της. – Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. – Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της. – Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 25-3-2026 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.