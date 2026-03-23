25η Μαρτίου: Τι ώρα θα γίνει η στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη στην Αθήνα

Ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Αττική, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821.

Όπως αναφέρεται, η στρατιωτική παρέλαση, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα αρχίσει στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026:

“*Την 06:21, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

*Την 08:00, επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

*Την 10:00, δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

*Την 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

*Την 10:55, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

*Την 11:00, παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

*Την 18:41, επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού”.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

“*Παρελάσεις Στρατιωτικών Τμημάτων.

*Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων από την 08:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026.

*Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026″.

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη στρατιωτική παρέλαση

Λόγω της στρατιωτικής παρέλασης, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα.

• Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 14.00΄ ώρα της Δευτέρας 23-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25-3-2026, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

– Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

– Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

– Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

– Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

• Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 12.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026 έως την 19.30΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στον Λόφο Λυκαβηττού.

• Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω λεωφόρους, πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

– Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Ομονοίας.

– Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Καραϊσκάκη.

– Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.

– Πλ. Συντάγματος.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Βασ. Ολγας, σε όλο το μήκος της.

• Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 έως πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις κατωτέρω οδούς:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

• Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.