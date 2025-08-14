ΕΛ.ΑΣ.: Δικογραφία σε βάρος εταιρείας και γνωστής χορεύτριας για παράνομα online τυχερά παιχνίδια

Η ΕΛ.ΑΣ., μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχημάτισε δικογραφία για παράνομη διεξαγωγή και προώθηση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σε βάρος γνωστής χορεύτριας (Α.Γ.) και εταιρείας εξωτερικού που διαχειριζόταν ιστότοπο παροχής σχετικών υπηρεσιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία και στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο. Όπως διαπιστώθηκε, η Α.Γ. μέσω προσωπικού προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, είχε προχωρήσει σε ανάρτηση παράνομων διαφημίσεων υπό μορφή «ιστοριών», προωθώντας ιστότοπο τυχερών παιγνίων που λειτουργούσε χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος περιλαμβάνεται πλέον στη «μαύρη λίστα» (Blacklist) της Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία καταχωρούνται όλοι οι μη αδειοδοτημένοι πάροχοι που εντοπίζονται να προσφέρουν παράνομα διαδικτυακά παίγνια στην Ελλάδα.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αξιοποίησε ψηφιακά ίχνη και εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, καταλήγοντας στη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Κανάλια επικοινωνίας για καταγγελίες

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες ότι μπορούν να καταγγέλλουν ανώνυμα ή επώνυμα τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες μέσω των παρακάτω τρόπων:

Τηλεφωνικά : στον αριθμό 11188

: στον αριθμό 11188 Email : στο [email protected]

: στο Twitter : @CyberAlertGR

: @CyberAlertGR Μέσω gov.gr : (Κατηγορία: Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου)

: (Κατηγορία: Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου) Μέσω της εφαρμογής CYBERΚΙD: διαθέσιμη για smartphones

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ελέγχους την προσπάθεια αντιμετώπισης της διαδικτυακής εγκληματικότητας και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν με υπεύθυνη στάση και ενεργή συμμετοχή.