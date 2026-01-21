Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιανουαρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αγνή, Αγνούλα, Ευγένιος, Ευγένης, Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα.

Nα αναφέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν τα ονόματα Ευγένης, Μάξιμα και Νεοφύτη.

Χρόνια σας πολλά!