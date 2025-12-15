Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ελευθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία, Ρίτσα, Ελευθέριος, Λευτέρης, Λεφτέρης, Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια, Σύλβια, Σωσσάνα, Σωσάνα και Σωσάννα.

Χρόνια σας πολλά!