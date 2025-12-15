Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Χρόνια πολλά!

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου
freepik.com
DEBATER NEWSROOM

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ελευθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία, Ρίτσα, Ελευθέριος, Λευτέρης, Λεφτέρης, Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια, Σύλβια, Σωσσάνα, Σωσάνα και Σωσάννα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρόνια σας πολλά!

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ