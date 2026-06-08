Εντοπίστηκε “σπίτι-αποθήκη” ναρκωτικών και όπλων στην Ραφήνα – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης (εικόνα)

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται πλέον σπίτι στην Ραφήνα που χρησιμοποιούταν ως αποθήκη ναρκωτικών και όπλων που ανακαλύφθηκε μετά από επέμβαση του Λιμενικού.

Η επιχείρηση έγινε τις πρωινές ώρες χθες (7/6/2026), μέσα στο σπίτι με τα ναρκωτικά σε περιοχή της Αττικής. Οι ουσίες που κατασχέθηκαν πρέπει φτάνουν σε αξία γύρω τα 31.000 ευρώ.

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Ειδικότερα, μέσα στο σπίτι στην Ραφήνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων γραμμαρίων και εννέα εκατοστών του γραμμαρίου (1.264,09 γρ.)

κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους ενενήντα οκτώ γραμμαρίων και δέκα οκτώ εκατοστών του γραμμαρίου (98,18 γρ.)

μία λειτουργική ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας

πενήντα (50)φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm. και

είκοσι επτά (27) φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm.

Παράλληλα, αναζητείται στα πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης της προαναφερθείσας οικίας, για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων».