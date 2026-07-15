Θρίλερ με σορό γυναίκας στον Ισθμό της Κορίνθου – Εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι

Συναγερμός σήμανε το πρωί την Τετάρτη (15/7) όταν σορός γυναίκας εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου να επιπλέει στο κανάλι λίγο μετά τις 8 το πρωί.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού Ισθμίων προσέγγισαν το σημείο και αντίκρισαν μία γυναίκα να επιπλέει στο νερό. Την ανέσυραν και μεταφέρθηκε στην ξηρά όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

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Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.