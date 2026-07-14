Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους – Διασώθηκε η σύζυγος του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 69χρονος ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις αρχές.

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Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς διασώθηκε έγκαιρα από ιδιώτη που έσπευσε στο σημείο.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι έρευνες διεξάγονται σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Στο σημείο επιχειρούν:

3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος

1 σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ)

1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

1 χερσαίο όχημα του Λιμενικού από την ακτή

Οι προσπάθειες των διασωστών δυσχεραίνονται από τις καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.