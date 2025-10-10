Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για αλκοτέστ στους δρόμους – 25 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Κηφισίας (Βίντεο)

Αυξημένους ελέγχους για τον εντοπισμό οδηγών που κινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιεί η Τροχαία και η Διεύθυνση Τροχαιας Αττικής (Ο.Ε.Π.Τ.Α) τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων δυστυχημάτων.

Από το βράδυ της Πέμπτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, κλιμάκια της Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα οδικά σημεία της πρωτεύουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχθηκαν περισσότερα από 1.000 οχήματα, με τους αστυνομικούς να διενεργούν αλκοτέστ σε εκατοντάδες οδηγούς. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 25 οδηγοί βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβιάζοντας τα επιτρεπτά όρια. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα ποσοστά αλκοόλ ήταν ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που οδήγησε σε αφαίρεση διπλωμάτων αλλά και οχημάτων.

Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες κυρίως τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις καθημερινές σε σημεία που υπάρχουν νυχτερινά κέντρα ανοιχτά όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη.

Παράλληλα, η Τροχαία τονίζει πως η παρουσία των αστυνομικών συνεργείων θα είναι συνεχής και εντατική το επόμενο διάστημα, τόσο σε κεντρικούς οδικούς άξονες όσο και σε σημεία διασκέδασης.

Όπως αναφέρει και ο ανθυπαστυνόμος Σκόνδρας Παντελής: «στόχος δεν είναι οι κυρώσεις, αλλά η πρόληψη και η αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών που εξακολουθούν να υποτιμούν τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αλκοόλ και το τιμόνι δεν πάνε μαζί. Κάθε φορά που κάποιος οδηγεί έχοντας πιει, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του και των άλλων», υπογραμμίζει.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί στιγμιότυπα από τους ελέγχους στη λεωφόρο Κηφισίας με τους γερανούς στην άκρη του δρόμου έτοιμοι να πάρουν οχήματα.