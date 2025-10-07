Καμπανάκι από την Τροχαία: 2.000 οδηγοί χωρίς κράνος μέσα σε 7 ημέρες – Πρωταθλήτρια η Αττική

Για 14η εβδομάδα συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής αστυνομίας, μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την δέκατη τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (29/9/2025-5/10/2025) πραγματοποιήθηκαν 19.798 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.733 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 48 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 268 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.420 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 75 διανομείς), 257 επιβάτες δίκυκλων, 296 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 14 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

595 στην Αττική,

263 στα Ιόνια Νησιά,

256 στην Κρήτη,

208 στο Νότιο Αιγαίο,

137 στη Δυτική Ελλάδα,

118 στη Θεσσαλία,

90 στην Πελοπόννησο,

83 στην Κεντρική Μακεδονία,

75 στη Θεσσαλονίκη,

57 στη Στερεά Ελλάδα,

45 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

41 στην Ήπειρο,

29 στο Βόρειο Αιγαίο και

4 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κιάτο Κορινθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, σε συνεργασία με φορείς, διανεμήθηκαν σε διερχόμενους οδηγούς προστατευτικά κράνη, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν. (Δείτε εδώ τη σχετική δημοσίευση).

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.