Ενδοοικογενειακή βία: 109 περιστατικά καταγράφηκαν μόνο τη Δευτέρα (8/4)

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 54 συλλήψεις

Ενδοοικογενειακή βία: 109 περιστατικά καταγράφηκαν μόνο τη Δευτέρα (8/4)
«Εκρηκτικές» διαστάσεις φαίνεται πως έχει λάβει το φαινόμενο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο τη Δευτέρα 8/4 καταγγέλθηκαν 109 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν και σε 54 συλλήψεις.

