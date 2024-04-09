Ενδοοικογενειακή βία: 109 περιστατικά καταγράφηκαν μόνο τη Δευτέρα (8/4)
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 54 συλλήψεις
«Εκρηκτικές» διαστάσεις φαίνεται πως έχει λάβει το φαινόμενο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο τη Δευτέρα 8/4 καταγγέλθηκαν 109 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν και σε 54 συλλήψεις.
