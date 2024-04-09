Ενδοοικογενειακή βία: 109 περιστατικά καταγράφηκαν μόνο τη Δευτέρα (8/4)

«Εκρηκτικές» διαστάσεις φαίνεται πως έχει λάβει το φαινόμενο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο τη Δευτέρα 8/4 καταγγέλθηκαν 109 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν και σε 54 συλλήψεις.

