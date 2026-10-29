Καιρός: Επιμένει και σήμερα η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Νέο κύμα από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν.

Συγκεκριμένα, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική, ενώ ο κόκκινος συναγερμός (Red Code) παραμένει σε ισχύ για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, τη Βόρεια Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα να διατηρούνται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Αναστασίας Τυράσκη, τις επόμενες ώρες τοπικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό.

Σταδιακά, λοιπόν, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται εκ νέου τοπικές βροχοπτώσεις, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Την Κυριακή, ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό σύστημα θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, φέρνοντας αρκετές βροχές στις δυτικές και βόρειες περιοχές, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Την νέα κακοκαιρία με βροχές και πτώση θερμοκρασίας επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως επισημαίνει, στις αρχές Νοεμβρίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κυριακή και τη Δευτέρα.

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🎯Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες – Η εξέλιξη έως τις αρχές Νοεμβρίου ✅Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες διαμορφώνουν ένα περισσότερο φθινοπωρινό σκηνικό, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. ✅Μέσα από αναλυτικούς προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζουμε την εξέλιξη των βροχοπτώσεων, των ανέμων και της θερμοκρασίας, καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών της Ελλάδας. ✅Παράλληλα, εξετάζουμε την προοπτική του καιρού για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, αξιοποιώντας τα προγνωστικά ensembles, ώστε να αναδειχθούν οι επικρατέστερες τάσεις αλλά και η αβεβαιότητα της πρόγνωσης. Αναλυτικά στο βίντεο, μετεωρολογικοί χάρτες και εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες. #πρόγνωση #WeatherNews #kolydaseu— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 28, 2026

Ανάλογη θα είναι η εξέλιξη του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, φτάνοντας τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Νοεμβρίου.

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Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη χώρα καταγράφηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στη Μαγνησία και τις Σποράδες, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr.

Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, αξιόλογες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου.

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Συγκεκριμένα, έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).